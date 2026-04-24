«Хоть кому‑то пригодился»: в фильме про вратаря ПСЖ Сафонова показали сертификат олимпиады «Кенгуру»
Режиссер «Я, робот» снимет свой первый фильм за 10 лет с помощью ИИ
СМИ: сериал-продолжение «Бестолковых» отменили
Стали известны победители Московского международного кинофестиваля
Релиз «Она написала убийство» перенесли на 2028 год
В Москве открылось кафе «Простоквашино»
Spotify в честь 20-летия раскрыл топ-20 самых прослушиваемых артистов и альбомов в истории сервиса
В Москве резко ухудшится погода с 27 апреля
Бренд Casio представил часы в честь 140-летия Coca-Cola
В Прикамье школьника обязали выплатить 10 тыс. рублей за оскорбление учителя
Пол Радд и Ник Джонас борются за музыкальную славу в трейлере «Power Ballad»
Лена Данэм заявила, что у нее есть идея сюжета для фильма-продолжения «Девочек»
Жюри Венецианского кинофестиваля в 2026 году возглавит Мэгги Джилленхол
Во Франции снимут байопик о шеф-поваре Бернаре Луазо, вдохновившем создателей мультфильма «Рататуй»
Умер телеведущий Алексей Пиманов
Фестиваль «Коачелла» оштрафовали на 40 тысяч долларов из‑за выступлений Джастина Бибера и Anyma
Выручка компьютерных клубов в России выросла на 26%
На майских праздниках в Москве зарубежное кино заменят российскими лентами «Литвяк» и «Ждун-2»
В России резко выросло число сотрудников, которых планируют уволить
На ВДНХ откроется выставка, посвященная каскадерам
В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия
Игрока на Polymarket заподозрили в нагреве контрольного термометра Парижа, чтобы выиграть ставку
Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа
Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней
Белла Хадид выпустит книгу
Книгу Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист «Большой книги» уже после публикации списка
Федор Конюхов перечислил три книги, которые берет с собой в путешествия
Майкл Б.Джордан и Остин Батлер исполнят главные роли в фильме по «Полиции Майами»

LEGO выпустит набор по «Шреку»

Фото: LEGO

LEGO в сотрудничестве с Universal представил два первых набора по «Шреку». 

Главный набор Lego Shrek, Donkey & Puss in Boots рассчитан на взрослых коллекционеров. В него вошли собранные из деталей Шрек и Осел, а также минифигурка Кота в сапогах. Герои стоят на болотной подставке с табличкой «Осторожно, огр!».

© LEGO

В набор добавили отсылки к фильму: подсолнухи, луковицу и синий цветок с красными шипами. Кроме того, внутри живота Шрека спрятаны пасхалки — в Lego пообещали «еще один слой веселья».

Для детей от 10 лет LEGO выпустит набор коллекционных фигурок BrickHeadz. В нем можно собрать Шрека, Осла и Пряничного человечка. 

© LEGO

Предзаказ на новые наборы уже открыт, а в розничных магазинах LEGOпо всем миру они появятся 1 июня. Цена большого набора составляет 130 долларов, а маленького ― 25. 

