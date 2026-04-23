Стали известны победители Московского международного кинофестиваля

Стали известны победители 48-го Московского международного кинофестиваля. Главный приз получил фильм «Страсть» индийского режиссера Фазиля Разака, сообщили в соцсетях ММКФ.
Приз за лучшую режиссерскую работу достался Антону Бильжо за картину «Выготский». Специальный приз жюри вручили Даниэлю Гусману, снявшему ленту «Воздаяние».
В конкурсе «Русские премьеры» победила работа Виктора Шамирова «Температура Вселенной». В актерских категориях выделили Сергея Гилева («Выготский») и Амрутху Кришнакумар («Страсть»).
Среди документальных работ лучшим стал китайский фильм «Долгий путь домой» Сюйсуна Чжэна. Награду за лучший короткометражный кинопроект получил корейский режиссер Ань Хуэйлинь за ленту «Нигде — и все же где-то».
Специального упоминания жюри конкурса документальных фильмов удостоилась картина «Машенька» Валерии Гай Германики. Приз зрительских симпатий достался картине «Отец» российского режиссера Павла Иванова.