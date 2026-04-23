Релиз «Она написала убийство» перенесли на 2028 год

Релиз фильма «Она написала убийство» с Джейми Ли Кертис перенесли на 2028 год. Об этом сообщил Variety.
Студия Universal Pictures отложила выход ленты в кинопрокат на 4 февраля. Ранее полнометражный ремейк «Она написала убийство» собирались выпустить на экраны 22 декабря 2027 года.
Предположительно, фильм решили не выпускать в декабре из-за серьезной конкуренции за внимание зрителей в это время. Перед Рождеством выйдут ленты «Мстители: Секретные войны», «Властелин Колец: Охота на Голлума» и «Горничная-2».
Режиссером картины будет Джейсон Мур, известный по ленте «Идеальный голос». Сценарий написали Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. Проект основан на сериале, создателями которого выступили Питер С.Фишер, Ричард Левинсон и Уильям Линк.
Продюсерами фильма стали Эми Паскаль, Фил Лорд, Крис Миллер и Адитья Суд из Lord Miller. Главную роль — писательницы и любительницы детективов Джессики Флетчер — исполнит Джейми Ли Кертис, звезда «Хэллоуина». В сериале этот персонаж играла Анджела Лэнсбери.
Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил с 1984 по 1996 год. Всего у проекта было 12 сезонов, за каждый из них исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери получала номинацию на премию «Эмми», но так и не стала лауреаткой.
Шоу создавала Universal Television, а выходило оно в эфире канала CBS. Сериал рассказывал о жизни детективной писательницы Джессики Флетчер, которая осталась одна после смерти мужа и начала много путешествовать, собирать материалы для новых книг и помогать полиции распутывать убийства, которые по стечению обстоятельств происходят именно там, куда она приезжает.
В 2013 году NBC планировал перезапуск шоу с Октавией Спенсер в главной роли. Однако проект не получил развития: Лэнсбери, скончавшаяся в 2022 году, высказалась против идеи новой версии.