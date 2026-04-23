В Москве открылось кафе «Простоквашино»

Фото: кафе «Простоквашино»

В Москве открылось кафе «Простоквашино», оформленное в стиле повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» и основанных на ней советских мультфильмов. Об этом сообщил ТАСС.

Кафе открыла компания «Логика молока», производящая молочную продукцию, напитки и детское питание. Оно расположилось в ГУМе.
 

© Кафе «Простоквашино»
© Кафе «Простоквашино»
© Кафе «Простоквашино»
© Кафе «Простоквашино»

Ранее «Логика молока» запускала поп-ап-проект с тем же названием возле катка ГУМа. Кафе работало три месяца и за это время приняло около 700 тыс. человек.

Новое, теперь уже постоянное «Простоквашино» появилось на месте икорного бара «Белуга». По мнению инвестбанкира Ильи Шумова, инвестиции в запуск проекта могли составить не более 20 млн рублей.

«Кафе „Простоквашино“ в ГУМе задумано как место для встреч в кругу семьи и друзей, уютного досуга и душевных бесед, где каждый гость сможет окунуться в атмосферу знакомой с детства деревни и попробовать любимые блюда в новом прочтении», — заявили создатели заведения.

В меню кафе вошли блинчики, сырники, пельмени со сметаной, борщ, знаменитые «неправильные бутерброды» и «тот самый клад Матроскина в виде десерта».

