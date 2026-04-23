Spotify в честь 20-летия раскрыл топ-20 самых прослушиваемых артистов и альбомов в истории сервиса

Spotify в честь своего двадцатилетия опубликовал топы самых популярных артистов, песен, альбомов, подкастов и аудиокниг за всю историю сервиса.
У приложения сейчас около 290 млн подписчиков. «Спустя два десятилетия Spotify не просто топчется на месте — он картографирует вкусы», — говорится в сообщении компании.
20 самых популярных артистов
- Тейлор Свифт
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ариана Гранде
- Эд Ширан
- Джастин Бибер
- Билли Айлиш
- Эминем
- Канье Уэст
- Трэвис Скотт
- BTS
- Post Malone
- Бруно Марс
- Джей Бальвин
- Рианна
- Coldplay
- Кендрик Ламар
- Future
- Juice WRLD
Самым прослушиваемым альбомом стал «Un verano sin ti» (Bad Bunny). На верхушке рейтинга также «Starboy» и «After Hours» (The Weeknd), «Deluxe» (Эд Ширан), «Sour» (Оливия Родриго) и «SOS» (SZA).
«Blinding Lights» исполнителя The Weeknd стала самой прослушиваемой песней в истории стриминга. Затем идут «Shape of You» от Эда Ширана, «Sweater Weather» от The Neighbourhood, «Starboy» от The Weeknd и Daft Punk и «As It Was» Гарри Стайлза.
В топе подкастов первое место — у «The Joe Rogan Experience» Джо Рогана. На втором месте — комедийное немецкое шоу «Gemischtes Hack», на третьем — тру-крайм-подкаст «Crime Junkie». Четвертое место — у «Armchair Expert with Dax Shepard», пятое — у «Last Podcast on the Left».