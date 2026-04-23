Spotify в честь 20-летия раскрыл топ-20 самых прослушиваемых артистов и альбомов в истории сервиса

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Thibault Penin/Unsplash

Spotify в честь своего двадцатилетия опубликовал топы самых популярных артистов, песен, альбомов, подкастов и аудиокниг за всю историю сервиса.

У приложения сейчас около 290 млн подписчиков. «Спустя два десятилетия Spotify не просто топчется на месте — он картографирует вкусы», — говорится в сообщении компании.

20 самых популярных артистов

  1. Тейлор Свифт
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ариана Гранде
  6. Эд Ширан
  7. Джастин Бибер
  8. Билли Айлиш
  9. Эминем
  10. Канье Уэст
  11. Трэвис Скотт
  12. BTS
  13. Post Malone
  14. Бруно Марс
  15. Джей Бальвин
  16. Рианна
  17. Coldplay
  18. Кендрик Ламар
  19. Future
  20. Juice WRLD

Самым прослушиваемым альбомом стал «Un verano sin ti» (Bad Bunny). На верхушке рейтинга также «Starboy» и «After Hours» (The Weeknd), «Deluxe» (Эд Ширан), «Sour» (Оливия Родриго) и «SOS» (SZA).

«Blinding Lights» исполнителя The Weeknd стала самой прослушиваемой песней в истории стриминга. Затем идут «Shape of You» от Эда Ширана, «Sweater Weather» от The Neighbourhood, «Starboy» от The Weeknd и Daft Punk и «As It Was» Гарри Стайлза.

 

В топе подкастов первое место — у «The Joe Rogan Experience» Джо Рогана. На втором месте — комедийное немецкое шоу «Gemischtes Hack», на третьем — тру-крайм-подкаст «Crime Junkie». Четвертое место — у «Armchair Expert with Dax Shepard», пятое — у «Last Podcast on the Left».

