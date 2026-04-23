В Москве резко ухудшится погода с 27 апреля

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В начале следующей недели в Москве произойдет резкое ухудшение погоды. К утру понедельника, 27 апреля, сформируется снежный покров высотой до 4 сантиметров. Об этом со ссылкой на эфир телеканала «Москва 24» сообщает агентство «Москва».

«Самый армагеддон ждет жителей столицы в начале следующей недели, когда циклонический волчок повернется своей тыловой частью, обеспечивая беспрепятственный доступ с акватории Карского моря холодных воздушных масс. По ночам будет от –2 до +2 градусов. Ливни опять станут переходить в более осязаемый мокрый снег», — сказал Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник сформируется снежный покров от 1 до 4 сантиметров. Во вторник его высота может достичь 5 сантиметров. При этом дневная температура в понедельник — 1–6 градусов тепла. Во вторник — от 0 до +5 градусов. В последние два дня апреля ожидается до 10 градусов тепла, а снежный покров растает.

В Москве пошел снег в апреле. В соцсетях очевидцы поделились кадрами выпавших осадков.

Расскажите друзьям