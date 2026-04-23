Бренд Casio представил часы в честь 140-летия Coca-Cola

Бренд часов Casio представил лимитированную модель часов G-Shock GA-2100CC-3AJR, приуроченную к 140-летию Coca-Cola.
Дизайн модели отсылает к классической стеклянной бутылке Coca-Cola. Для циферблата использовали цвет самой газировки. На него также добавили принт, имитирующий пузырьки углекислого газа. На дни недели указывает маленькая стрелка в форме красной бутылочки. Вокруг циферблата есть гравировка в виде металлической крышки.
Кроме дизайна, модель полностью повторяет стандартные характеристики серии GA-2100: размер 48,5 × 45,4 × 11,8 миллиметров и вес 51 грамм. У часов есть защита от воды. Устройство выдерживает погружение на глубину до 200 метров и температуру до –10 градусов.
В Японии продажи стартуют 1 мая 2026 года через систему лотереи на сайте Casio. Стоимость модели — 27 500 иен (около 12 тыс. рублей).