Жюри Венецианского кинофестиваля в 2026 году возглавит Мэгги Джилленхол

Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Жюри 83-го Венецианского кинофестиваля в 2026 году возглавит актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Об этом пишет Hollywood Reporter. Фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.

«Я очень рада принять приглашение возглавить жюри Венецианского кинофестиваля в этом году. Венеция всегда поддерживала правдивые уникальные голоса, и для меня большая честь сыграть свою роль в продолжении этой смелой и нужной традиции. Я буду работать не с осуждением, а с любопытством, восхищением и волнением», — прокомментировала Джилленхол. Среди других женщин, возглавлявших жюри Венецианского кинофестиваля за последние несколько лет, были Кейт Бланшетт (2020), Джулианна Мур, Изабель Юппер (2024)

Мэгги Джилленхол — американская актриса и режиссер. Играла в фильмах «Секретарша», «Улыбка Моны Лизы», «Башни-близнецы», «Фрэнк» и других. В 2021 году режиссерский дебют Мэгги «Незнакомая дочь» получил в Венеции приз за лучший сценарий. 

Недавно Мэгги Джилленхол раскрыла, что Warner Bros. потребовала вырезать из ее фильма «Невеста!» сцену, в которой Чудовище слизывает черную рвоту с шеи Невесты. После тестовых показов студия также попросила смягчить сцены насилия, в том числе сексуализированного.
 

