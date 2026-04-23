Умер телеведущий Алексей Пиманов, который вел программу «Человек и закон». О его смерти сообщил Первый канал.
Пиманову было 64 года. По информации СМИ, у него не выдержало сердце. «Невосполнимая утрата для нашего коллектива», — написали коллеги телеведущего.
Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Он окончил Московский институт связи по специальности «инженер радиосвязи и радиовещания», но еще в студенческие годы начал работать на телевидении.
Сперва Пиманов был видеоинженером в «Останкино», затем — оператором. Он получил журналистское образование и в начале 90-х работал корреспондентом и ведущим. Он продюсировал программы «Футбольное обозрение», «Новости спорта», «Человек и закон».
С 1996 по 2010 год Пиманов был гендиректором телекомпании «Останкино», которую он учредил вместе с Сергеем Медведевым. Пиманов производил телевизионные и документальные проекты для Первого канала. Позднее Пиманов возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».