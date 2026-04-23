Выручка компьютерных клубов в России выросла на 26%

Общая выручка компьютерных клубов в России за первый квартал выросла на 26% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры.



Число открытых площадок увеличилось на 25%, а уникальных посетителей, которые ежемесячно ходят в компьютерные клубы, — на 12%, до 1,25 млн человек. В Ассоциации также отмечают рост медианной выручки на одно заведение: в марте показатель достиг 847 тыс. рублей. Это на 3,3% больше, чем годом ранее.



Среди городов в этой сфере лидирует Москва — по количеству заведений, гостей, игровых сессий, а также общей выручке. Однако медианная выручка на один клуб в некоторых регионах превышает показатели столицы. Во Владивостоке и Южно-Сахалинске такие места зарабатывают больше, а наиболее активный рост выручки одного клуба год к году зафиксировали в Волгограде (+67%), Пятигорске (+53%), Саратове (+49%) и Якутске (+40%).



«Если человек не может самостоятельно отказаться от того, что его разрушает — будь то азартные игры, алкоголь или другие зависимости, — государство должно дать ему инструмент для защиты самого себя. Самозапрет — как раз такой механизм», — отметил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.