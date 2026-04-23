На майских праздниках в Москве зарубежное кино заменят российскими лентами «Литвяк» и «Ждун-2»

Российские кинотеатры на время майских праздников, с 30 апреля по 11 мая, не будут показывать зарубежное кино. Решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров, его поддержала кинокомпания «Атмосфера кино».
Кинотеатры не будут включать в расписание фильмы без официального правообладателя в России и действующего прокатного удостоверения. Так, вместо лент «Дьявол носит Prada-2» и «Хокум» российским зрителям покажут фильмы «Литвяк» о летчице истребительной авиации во времена Великой Отечественной войны и «Ждун-2» об инопланетянине, который возвращается на Землю.
Данная инициатива будет проводиться кинотеатрами уже третий год подряд. При этом на новогодних праздниках в России также не показывали зарубежные фильмы. В топе оказались детские сказки: «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино». Первый к концу февраля собрал 6 млрд рублей, а «Простоквашино» и «Буратино» — 2,431 и 2,397 млрд.