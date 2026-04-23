В России резко выросло число сотрудников, которых планируют уволить

Афиша Daily
Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

В России число работников, которых планируется уволить, выросло на 43% за 10 месяцев. На 1 апреля их насчитывалось 105 147 человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Роструда.  

Самые крупные сокращения ожидаются в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и Московской области. Чаще всего на грани увольнения оказываются работники из сфер управления финансами и налогообложения, больниц, органов госуправления и местного самоуправления. 

Рост сокращений фиксирует и Росстат. По его данным, в четвертом квартале 2025 года крупные и средние организации уволили 32,6 тысячи человек — это на 59% больше, чем за тот же период 2024-го. 

При этом, как следует из опроса SuperJob, оптимизация численности персонала уже идет в 13% компаний, хотя о массовых сокращениях в феврале сообщали только 2% работодателей. Вместо увольнений бизнес и госструктуры часто переводят сотрудников на неполный рабочий день или сокращенную рабочую неделю.

Во Федерации независимых профсоюзов России говорят, что пока речь идет не о массовой волне, а о точечных сокращениях — прежде всего в бюджетной сфере. По словам представителя ФНРП Олега Соколова, на ситуацию могут влиять дефицит федерального и региональных бюджетов, задачи по повышению производительности труда, а также цифровизация и развитие искусственного интеллекта, из-за которых прежнее число сотрудников уже не требуется.

Сокращения во внебюджетном секторе эксперты объясняют другими причинами: замедлением экономического роста, снижением потребительского спроса и высокой ключевой ставкой, из-за которой бизнесу дороже привлекать заемные средства. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что это заставляет компании сокращать объемы производства и пересматривать численность персонала.

Одновременно в России продолжает расти неполная занятость. К середине апреля число сотрудников с сокращенным днем или неполной рабочей неделей достигло 82 394 человек против 80 455 месяцем ранее. Количество работников в простое почти не изменилось — 40 010 против 40 714 в марте. По данным ЦБ, за весь 2025 год число работников на неполной занятости и в простое выросло на 14,3%, или на 198 тыс. человек, а к концу года достигло 1,6 млн — максимума с 2020-го.

