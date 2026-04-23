В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия

В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило почти 24 тыс. обращений. С января по декабрь число звонков выросло на 40% — это рекорд со времен пандемии коронавируса, пишет «Осторожно, новости».

Чаще всего к специалистам обращались женщины  из Москвы, Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Их средний возраст — 30–40 лет, у большинства есть дети.

Аналитики рассказали, что более чем в 70% случаев агрессия в доме проявляется регулярно, а в каждом пятом случае женщины подвергаются насилию более 10 лет. При этом 80% обратившихся сталкивались именно с физическим насилием — у каждой второй есть телесные повреждения. Каждая восьмая пострадавшая подвергалась сталкингу. Что касается насильников, то половина из них страдает от алкогольной или наркотической зависимости.

«При этом женщины редко обращаются за помощью: почти 80% не знают о существовании специальных организаций. Один из самых серьезных барьеров — взаимодействие с правоохранительными органами: 83% женщин не идут в полицию, а 96% обратившихся остались не удовлетворены результатом», — отметили аналитики.

«Афиша Daily» публиковала монолог женщины, которая в 2011 году убила мужа, защищаясь от побоев. Ее обвинили в умышленном убийстве и приговорили к шести годам тюрьмы. В материале также можно найти номера кризисных центров, которые оказывают помощь людям, столкнувшимся с насилием в семье.

