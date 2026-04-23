Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа

Фото: из соцсетей Саши Митрошиной

Тверской суд Москвы продлил еще на три месяца срок домашнего ареста Александре Митрошиной. Блогерша, обвиняемая в легализации денежных средств, останется под этой мерой пресечения до 1 августа, пишет ТАСС.

Суд отказал в просьбе защиты об изменении меры пресечения на более мягкую — запрет определенных действий. Блогерша утверждала, что ей не хватает прогулок, однако суд не прислушался к ее аргументам.

Дело против Митрошиной завели еще в марте 2024 года. Тогда в СК заявили, что в период с октября 2020 года по май 2022 года доход блогерки от продажи образовательных курсов превысил допустимый лимит для упрощенной системы налогообложения.

Утверждается, что она получила более 127 млн рублей, уклоняясь от уплаты налогов, и легализовала часть средств, купив объект недвижимости в Москве. В прошлом году адвокат Михаил Мушаилов заявил, что у Митрошиной нет своего имущества, все было продано ради оплаты налогов. Он отметил, что блогерша погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 млн. Под домашним арестом блогерша находится с марта 2025 года.

