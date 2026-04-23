Книгу Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист «Большой книги» уже после публикации списка

Книга Маргариты Симоньян появилась в лонг-листе «Большой книги» уже после официального объявления претендентов. Организаторы литературной премии объяснили это технической ошибкой.
«Большая книга» раскрыла лонг-лист 22 апреля. В списке значилось 39 произведений: 29 ― в номинации «Художественная проза» и 10 ― в номинации «Нон-фикшн».
Среди прочих в числе претендентов оказались книги «Палаццо Мадамы» Льва Данилкина, «Тума» Захара Прилепина, «Милый танк» Александра Проханова, «Царствие мне небесное» Веры Богдановой, «Юдоль» Михаила Елизарова, «Репродуктор(ы)» Дмитрия Захарова и «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти» Андрея Плахова.
Лонг-лист из 29 книг в номинации «Художественная литература» появился на сайте премии. Такой же список объявили на пресс-конференции ТАСС в субботу. Однако позже, вечером 22 апреля, в лонг-листе на официальных ресурсах «Большой книги» появился еще один претендент ― главред RT Маргарита Симоньян с книгой «В начале было Слово — в конце будет Цифра».
Директор «Большой книги» Татьяна Восковская назвала произошедшее «крайне неприятной ошибкой». По ее словам, при подготовке материалов к пресс-конференции часть данных из внутренней таблицы Excel перенесли неверно.
«Так пропала строка с книгой Маргариты Симоньян „В начале было Слово — в конце будет Цифра“, а также в названии книги Анны Чудиновой „Шепот застывшей воды“ было оставлено „автор“, ранее вписанное в столбец „Номинатор“», ― добавила Восковская.
Кроме того, «Эксмо-АСТ» 23 апреля, в 12.43, опубликовало в своем телеграм-канале имена авторов издательской группы, которые вошли в лонг-лист «Большой книги-2026». Помимо прочих там значился Данил Туровский с произведением «Луч», вышедшим в издательстве Individuum. Причем ни в лонг-листе на сайте «Большой книги», ни на пресс-конференции ТАСС имя Туровского не фигурировало. Через несколько минут после публикации «Эксмо-АСТ» удалило пост.
В комментарии «Афише Daily» пресс-служба «Экмо-АСТ» заявила: «В первоначальной версии поста, посвященного длинному списку премии, была допущена ошибка — по невнимательности и на фоне информационного шума. Сейчас в нашем канале опубликована корректная версия».