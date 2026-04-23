Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней

Продюсер и автор сценария Олег Маловичко поделился, что до работы над этим сериалом разделял фарму на науку и бизнес, но этого разделения нет. «Если ты пришел в фарму, ты уже в бизнесе. Здесь все бизнес. Нет отдельных ученых, которые не занимаются бизнесом. Все, как только ты начал этим заниматься, ты в бизнесе, хочешь ты этого или нет. И когда вы посмотрите весь сериал, то поймете это», — добавил Маловичко.