Майкл Б.Джордан и Остин Батлер исполнят главные роли в фильме по «Полиции Майами»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Майкл Б.Джордан («Черная пантера») и Остин Батлер («Однажды в… Голливуде») сыграют главные роли в фильме по мотивам сериала «Полиция Майами». Об этом сообщает Deadline. 

Картина также получила новое название ― «Miami Vice ’85». Режиссером выступит Джозеф Косински («Дело храбрых», «F1», «Топ Ган: Мэверик»). Сценарий на основе работ Энтони Ерковича написал Дэн Гилрой («Стрингер»). 

В прокате фильм стартует 6 августа 2027 года. Производством занимается Universal Pictures.

Лента вдохновлена пилотным эпизодом и первым сезоном культового телесериала. События разворачиваются в Майами в середине 80-х годов, где приятели и напарники из полиции Джеймс Сонни Крокетт и Рикардо Рико Таббс расследуют жестокие преступления.  

Пять сезонов оригинальной «Полиции Майами» выходили с 1984 по 1990 год. В сериале главные роли исполнили Дон Джонсон и Филипп Майкл Томас. Шоу получило премию «Эмми» и два «Золотых глобуса».

Расскажите друзьям