Павел Дуров выпустил шансон про блокировки в интернете

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил видеозвонки в Telegram, в феврале 2026-го начал замедлять мессенджер, а в марте приступил к его полной блокировке. В том же месяце процент сетевых сбоев Telegram в России превысил 90% и сейчас держится на уровне 99%.