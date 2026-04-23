Павел Дуров выпустил шансон про блокировки в интернете

Афиша Daily
Фото: @durov

Павел Дуров выпустил под творческим псевдонимом Дурикович шансон-композицию «Свой живой интернет». Она посвящена борьбе с блокировками в интернете. 

Песня, созданная, по всей видимости, с помощью нейросетей, появилась в телеграм-канале Дурова. Основатель мессенджера пообещал выкладывать там и другие свои новые композиции.

Припев «Своего живого интернета» звучит так: «Мы пройдем, мы пройдем через каждый запрет./Мы найдем, мы найдем свой живой интернет./Мальчик знает, и я знаю, бабка знает путь./Нас не выключить навечно, нас уже не повернуть».

Дуров отметил, что в 90-е любил создавать музыкальные треки в программах вроде FruityLoops, а сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов. 

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил видеозвонки в Telegram, в феврале 2026-го начал замедлять мессенджер, а в марте приступил к его полной блокировке. В том же месяце процент сетевых сбоев Telegram в России превысил 90% и сейчас держится на уровне 99%.  

В ответ команда Telegram обновила протокол, а Дуров пообещал, что мессенджер продолжит совершенствовать свою децентрализованную технологию по борьбе с цензурой.

В феврале Дуров сообщил, что в России на него завели уголовное дело о «пособничестве терроризму». «Российская газета» со ссылкой на ФСБ писала, что злоумышленники, используя аналитику Telegram, собирали данные о перемещениях высокопоставленных военных, блогеров и журналистов, впоследствии ставших жертвами преступлений. Недавно в петербургскую квартиру, где раньше жил Дуров, пришла повестка, где он значится подозреваемым. 

