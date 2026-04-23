Федор Конюхов перечислил три книги, которые берет с собой в путешествия

Путешественник — первый в мире, кто пересек Тихий океан в обоих направлениях на веслах в одиночку. В августе 2025 года вместе с Иваном Меняйло исследователь установил рекорд высоты полета на тепловом аэростате. За 40 минут они поднялись на высоту 6886 метров, а спустя 53,98 километра преодолели планку в 10 000 метров. В высшей точке полета воздушный шар достиг высоты в 10 723 метра над уровнем моря. Этим летом Федор хочет побить свой же рекорд.