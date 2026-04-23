ЛСП, Валерий Сюткин, Мальбэк & Сюзанна: Пикник «Афиши» объявил вторую волну артистов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: компания «Афиша»

Пикник «Афиши», который в этом году вновь пройдет в Москве и Петербурге, раскрыл вторую волну лайнапа. 

20 июня в музее-парке «Коломенское» выступят звезды рэпа ЛСП, OG Buda и Mayot, инди-дуэт Петара Мартича и Лизы Громовой «Озера», группа Феликса Бондарева RSAC, инди-проект с женским вокалом «Hehehe / хихихи» и «Стоунд» ― ансамбль московских интеллигентов, выросших на старых винилах.

Одним из главных событий будет выступление Валерия Сюткина и группы «Браво»: музыканты впервые за 28 лет вместе исполнят «Васю», «Стильный оранжевый галстук», «Дорогу в облака» и другие хиты. 

Частью московского «Пикника» станет и шоукейс «Лауд Бойз» ― трио «Лауд» приедет на фестиваль с легендами электронной сцены 2010-х и авторами культовой серии микстейпов «ТанецГолосЗвук» Boris Redwall и The Dawless.  

Еще один шоукейс ― от «ФРВРД Музыка» и «Карнавал Запись» ― представят резиденты и друзья лейблов: Seeyaside, RealLowly Pluto, Cruise Lirro, инди-фрешмен Gera Amen, легенда рэп-андеграунда Brick Bazuka, дуэт рэперов-продюсеров A$thma Boys и важная фигура R’n’B на русском Kid Sole.

© Компания «Афиша»

8 августа «Пикник» переместится на Елагин остров в Петербурге, где произойдет камбэк Мальбэк & Сюзанна. Дуэт даст первый за шесть лет совместный концерт, на котором представит свежую программу. К петербургскому лайнапу также присоединятся «Озера».

В этом году Пикник «Афиши» превратится в настоящий луна-парк под открытым небом ― с запахом сахарной ваты и светящимися аттракционами в стиле кинодекораций. На фестивале можно будет посмотреть арт-инсталляции, послушать лекции, закупиться на маркете и поучаствовать в соревнованиях в большой спортивной зоне.

Первую волну артистов Пикник «Афиши» объявил 11 марта. В нее вошли Feduk, Slava Marlow, экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и другие. Третью волну раскроют в ближайшее время. Билеты на московский и на петербургский фестиваль уже доступны на «Афише». 

Расскажите друзьям