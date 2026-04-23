Книгу Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист «Большой книги» уже после публикации списка
Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа
Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней
Белла Хадид выпустит книгу
Федор Конюхов перечислил три книги, которые берет с собой в путешествия
Майкл Б.Джордан и Остин Батлер исполнят главные роли в фильме по «Полиции Майами»
Павел Дуров выпустил шансон про блокировки в интернете
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на фильм «Майкл»
ЛСП, Валерий Сюткин, Мальбэк & Сюзанна: Пикник «Афиши» объявил вторую волну артистов
Бенедикт Камбербатч снимется в экранизации романа Ника Брукера про ограбление Ватикана
Вышел первый тизер «Глиноликого» ― боди-хоррора от DC Studios
В Северной Осетии спасли медведицу Дыньку. В Подмосковье она подружилась с щенком Арбузиком
Фильму «Покидая Северную Корею» не выдали прокатное удостоверение
Создатели «Приключений желтого чемоданчика» расскажут на Киностудии Горького о съемках фильма
24 апреля в Москве пройдет масштабный парад судов
«Не та легенда, которую вы помните»: вышел новый тизер «Смерти Робин Гуда» от A24
Основатель Gate31 Денис Шевченко сообщил, что бренд находится на грани закрытия
Новые «Зловещие мертвецы» получили первый тизер
Netflix выпустит документальный сериал о Кайли Миноуг
В Великобритании запретят покупать сигареты родившимся после 2008 года
Вышел тизер ромкома «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым в главных ролях
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
ЦБ опроверг изменение тарифов на переводы через СБП
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон

По фильму «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне снимут сериал

Фото: Miramax Films

Пятикратный номинант на «Оскар» Джеймс Мэнголд снимет сериал по своему фильму 1997 года «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне. Об этом сообщает Deadline.

Мэнголд («Ford против Ferrari», «Боб Дилан: Никому не известный») выступит не только режиссером, но и соавтором сценария и исполнительным продюсером. Последние две роли с ним разделит Роберт Ливайн («Видеть»), который также будет шоураннером проекта. Производством занимаются Paramount Television Studios и Miramax Television.

Идея проекта появилась еще два года назад, когда режиссер обсуждал с главой Miramax Джонатаном Гликманом возможность перенести на телевидение один из фильмов из библиотеки студии. Обсуждения продолжились, после того как Мэнголд в сентябре прошлого года подписал контракт с Paramount Pictures. 

Оригинальные «Полицейские» вышли в 1997 году. Главную роль в фильме сыграл Сильвестр Сталлоне. Он исполнил роль шерифа маленького городка в Нью-Джерси, который сталкивается с коррумпированными полицейскими из Нью-Йорка. В фильме также снялись Харви Кейтель, Рей Лиотта, Роберт Де Ниро, Питер Берг, Джанин Гарофало и Майкл Рапапорт.

