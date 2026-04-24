В России планируют создать препарат для блокировки запускающего старение гена

Фото: Mufid Majnun/Unsplash

В России планируют разработать первый в мире генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, активация которого запускает старение клетки. Об этом пишет ТАСС.

«Ген RAGE — рецептор, активация которого запускает старение клетки, блокировка этого гена, напротив, способна продлить ее молодость. <...> Направление опирается на передовые генетические технологии и представляет собой один из наиболее перспективных путей в борьбе со старением», — рассказал заместитель Минобрнауки Денис Секирский на конференции по медицине здорового долголетия. Разработка ведется Институтом биологии старения и медицины по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».

Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия проходит в Саранске 23–24 апреля. В ней принимают участие политики, общественные деятели, эксперты в сфере здравоохранения, блогеры и более 300 врачей.

Недавно стало известно, что россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения. Это будут делать в центрах медицины здорового долголетия. В обследование входят общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, анализы на кальций, фосфор и щелочную фосфатазу, а также другие тесты.

