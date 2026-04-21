В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»

24 апреля на территории ДК «Альфа Кристалл» откроется ресторан «Рестик». В тот же день пройдет большая вечеринка.

По выходным бар будет работать до 3.00, кухня — до 2.00, так что в нем можно будет отдохнуть до, во время или после вечеринок в ДК. Кухня следует направлению итамеши — сочетанию японской и итальянской гастрономических традиций.

© «Рестик»
Проект запускают Алексей Ольховой («Оригинал», Yauza Place, Radio Greenhouse) и Евгений Машков («Диско-клуб», лейбл System 108). Кухней руководит бренд-шеф Андрей Лапин, за напитки отвечает бар-менеджер Сергей Корчавинин, ранее работавший в баре «Шаляпин» при отеле «Метрополь».

В меню — осидзуси с трюфельной мраморной говядиной, бургер «Кацу Рестик», ризотто милано с лососем терияки, томленые щечки теленка и десерты с маття и юдзу. В коктейльной карте — саке, соджу, напитки со сливой и сезонными фруктами.

В ресторане появится своя коллекция фигурок котят манэки-нэко — команда планирует привозить их из разных уголков мира. Одну из фигурок уже расписала художница Ира Беспалова.

