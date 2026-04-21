Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Фото: анимационная студия «Мельница»

«Вольга» представила первый тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Премьера состоится 27 августа 2026 года.

Анимационный фильм станет продолжением полнометражной ленты «Лунтик. Возвращение домой» (2024). По сюжету Лунтик вместе с Кузей отправится на обратную сторону Луны, чтобы найти своего папу. Режиссером и сценаристом стала Дарина Шмидт, которая ранее работала над мультсериалом и фильмом о Лунтике, а также над франшизами «Иван Царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Три кота».

Видео: «Вольга»

«Лунтика и его друзей» показывают с 2006 года, он насчитывает более 500 серий. В центре сюжета мультсериала — упавший с Луны на Землю пушистый фиолетовый пришелец. Его усыновляет пожилая пара пчел — баба Капа и генерал Шер. Вместе с друзьями — Пчеленком, божьей коровкой Милой, кузнечиком Кузей — Лунтик познает мир вокруг себя.

В 2027 году банк России выпустит памятные монеты «Лунтик и его друзья». Они войдут в серию «Российская (советская) мультипликация». Согласно плану выпуска, тираж превысит 1 млн экземпляров.

