Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков

Российский книжный союз обновил список книг, подлежащих маркировке по новому закону о запрете пропаганды наркотиков. В него попали биографические книги о Владимире Высоцком и Михаиле Булгакове, сообщает ТАСС.
Среди новых произведений в перечне: биография поэта Высоцкого «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним» автора Владимира Новикова, а также три книги о Михаиле Булгакове: «Михаил Булгаков (серия ЖЗЛ; 5-е издание)» Алексея Варламова, «Булгаков. Мои воспоминания» Любови Белозерской и «По следам Мастера и Маргариты. Маршруты от гида музея „Булгаковский дом“» Екатерины Горпинко.
Кроме того, по новому закону промаркируют автобиографический бестселлер Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить» и научно-популярное произведение Роберта Грейсмита «Зодиак», по которым были сняты два популярных одноименных фильма.
С 1 марта в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки. Требования распространяются на все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года.
За первое нарушение грозит административный штраф до 30 тыс. рублей для физических лиц и до 1,5 млн для юридических. При повторных нарушениях возможна уголовная ответственность с лишением свободы до 2 лет.
Из-за новых правил на стримингах подверглись цензуре и удалению песни российских рэперов и рок-групп.