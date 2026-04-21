Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Российский книжный союз обновил список книг, подлежащих маркировке по новому закону о запрете пропаганды наркотиков. В него попали биографические книги о Владимире Высоцком и Михаиле Булгакове, сообщает ТАСС.

Среди новых произведений в перечне: биография поэта Высоцкого «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним» автора Владимира Новикова, а также три книги о Михаиле Булгакове: «Михаил Булгаков (серия ЖЗЛ; 5-е издание)» Алексея Варламова, «Булгаков. Мои воспоминания» Любови Белозерской и «По следам Мастера и Маргариты. Маршруты от гида музея „Булгаковский дом“» Екатерины Горпинко.

Кроме того, по новому закону промаркируют автобиографический бестселлер Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить» и научно-популярное произведение Роберта Грейсмита «Зодиак», по которым были сняты два популярных одноименных фильма.

Сейчас в списке РКС более 1000 произведений, включая книги Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Жан-Поля Сартра, Стивена Кинга, Артура Конан Дойля и Маргариты Симоньян.

С 1 марта в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки. Требования распространяются на все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года. 

За первое нарушение грозит административный штраф до 30 тыс. рублей для физических лиц и до 1,5 млн для юридических. При повторных нарушениях возможна уголовная ответственность с лишением свободы до 2 лет.

Из-за новых правил на стримингах подверглись цензуре и удалению песни российских рэперов и рок-групп. «Афиша Daily» рассказывала, что это за закон и как он влияет на музыку.

