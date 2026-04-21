Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
За переводы юрлицам по СБП начнут брать комиссию с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»

Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: @budaog

Хедлайнерами музыкальной программы фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде, который пройдет с 21 по 23 мая на территории Нижегородской ярмарки, станут Anikv и OG Buda. В лайнапе также представлены Mirèle, Lovanda, XXXManera, Risha, Lesha Mironov и Call Me Ilya, рассказали «Афише Daily» организаторы.

«Запуск музыкальной программы — это новая глава для фестиваля. Мы масштабируем „Тех-Френдли Викенд“ и выходим за рамки привычного формата, добавляя к деловой программе полноценный культурный слой. Это позволяет расширить аудиторию и сделать фестиваль заметным городским событием», — отмечает организатор конференции «ЦИПР» и фестиваля Ирина Ефимова.

Выступления состоятся 22 и 23 мая: дневную программу откроют диджей-сеты, а к вечеру на площадке пройдут живые выступления бендов и артистов. Программа охватит дневные и вечерние слоты, с 12.00 до 22.00.

Так, 22 мая на сцене выступят Call Me Ilya, Lovanda, Mirèle и хедлайнер дня Anikv. 23 мая программу откроет Lesha Mironov, также выступят Risha и XXXManera, а завершит вечер хедлайнер OG Buda.

Традиционно участников фестиваля ждет и  обширная деловая часть: лекции, публичные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы. Деловая программа будет построена вокруг нескольких тематических треков, посвященных долгосрочным технологическим и социальным изменениям. Среди ключевых спикеров фестиваля — Алексей Семихатов, Владимир Сурдин, Андрей Коняев, Даниил Трабун, Дмитрий Бескромный, Наталья Османн, Дарья Золотухина, Юлия Городничева и другие.

На протяжении всех дней фестиваля на его площадке также будут представлены VR-зоны и технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также программы для детей. Фестиваль выйдет за пределы площадки в рамках городской инициативы «Знакомьтесь, Нижний», разработанной специально для участников конференции «ЦИПР» и фестиваля «Тех-Френдли Викенд». Для гостей будут организованы шаттлы между ключевыми локациями, а рестораны города представят специальные меню. Кроме того, «ЦИПР» и «Тех-Френдли Викенд» поддержат благотворительный полумарафон «Беги, герой!», к которому смогут присоединиться участники и гости фестиваля.

Вход на события музыкальной программы и другие активности «Тех-Френдли Викенда» бесплатный, по обязательной регистрации на сайте. Для посещения музыкальной программы 22 и 23 мая необходимо выбрать один из слотов — дневной (12.00–19.00) или вечерний (20.00–22.00). Регистрация доступна на один слот в день, количество мест ограниченно, выбор осуществляется в личном кабинете.

