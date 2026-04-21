Вторую часть «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-мл.

Фото: Warner Bros.

Сиквел фильма «Я — легенда» получил режиссера: им стал Стивен Кейпл-мл., работавший над картинами «Крид-2» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Об этом сообщает Collider.

В продолжении к своей роли вернется Уилл Смит. На экране также появится Майкл Б.Джордан, знакомый зрителям по фильмам «Черная Пантера», «Фантастическая четверка» и «Крид».

Вторая часть будет основана на альтернативной концовке оригинальной картины 2007 года. «Мы основываем сиквел на альтернативной версии, где Уилл остается в живых и для людей все идет не так хорошо», — рассказал сценарист Акива Голдсман. В конце фильма, который зрители увидели в кино, главный герой умирает, создав вакцину от вируса, уничтожившего человечество. 

О работе над сиквелом фильма «Я — легенда» стало известно в 2022 году. Тогда же было объявлено об участии в проекте Смита, и все это время люди гадали, как на экран вернут умершего в первой части главного героя. 

В картине, основанной на романе Ричарда Мэтисона 1954 года, Смит сыграл вирусолога армии США Роберта Невилла — последнего живого человека в Нью-Йорке, населенном мутантами. Пытаясь разработать лекарство от вируса, герой остается лишь с собакой Сэм. На шоу «Hot Ones» актер назвал немецкую овчарку по кличке Эбби блестящей актрисой и признался, что даже хотел забрать ее к себе домой.

