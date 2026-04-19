У триллера «The Caretaker» с Сидни Суини появился режиссер

Режиссером триллера «The Caretaker» («Сторож») с Сидни Суини станет Дэвид Брукнер, известный работой над хоррорами «Дом на другой стороне», «Ритуал» и перезапуском «Восставшего из ада» 2022 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Картина будет основана на одноименном романе Маркуса Кливера. По сюжету девушка по имени Мэйси Маллинс откликается на объявление о подработке в глуши Орегона: ей предлагают три дня работы сторожем за хорошие деньги. Вскоре обычная на первый взгляд вакансия превращается в кошмар, а героиня оказывается лицом к лицу с непостижимым злом.
Сценарий к фильму напишет Кливер, а Суини не только исполнит главную роль, но и выступит одним из продюсеров. Производством занимается студия Universal Pictures.
Как отмечает THR, Universal ускорила работу над проектом на фоне успеха «Горничной» с Суини. Экранизация романа Фриды Макфадден при бюджете в 35 млн долларов собрала больше 400 млн по всему миру.
Триллер «The Caretaker» с Суини анонсировали еще в 2022 году. Тогда планировалось, что адаптацией займется Карл Гайдусек («Обливион», «Отчаянные меры»). Он написал первые версии сценария.