Мужчина с кошкой несколько дней дрейфовали в море. Их подобрал круизный лайнер

Фото: @carnival

Моряк с кошкой на борту несколько дней дрейфовал в Карибском море. Их спас экипаж круизного лайнера, сообщает Fox News. 

Моряк оказался в ловушке посреди отрытого моря, после того как на его парусной лодке оказал двигатель. Спустя несколько дней свободного дрейфа рядом с лодкой появился круизный лайнер Carnival Legend. Надеясь на спасение, мужчина запустил сигнальные ракеты. Их заметил экипаж судна и отправил на помощь небольшую лодку.

Моряка и его кошку подняли на борт лайнера и передали медицинской команде на борту. «Моряк и его кошка в безопасности, с ними все хорошо», ― заявили в компании, которой принадлежит корабль. 

Пассажиры лайнера описали спасательную операцию как запоминающийся и эмоциональный момент своего путешествия.

«Мы, наверное, уже побывали примерно в 30 круизах, и никогда ничего подобного не видели. Когда ты находишься посреди океана, смотришь вдаль и видишь луч прожектора, освещающий парусную лодку, которую просто бросает вверх-вниз на волнах… Было видно, что [эта парусная лодка] терпит бедствие», ― отметили пассажир лайнера и его жена.

