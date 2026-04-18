В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой

В фильме A24 по игре Elden Ring сыграют Кит Коннор, Бен Уишоу и Кейли Спэни
Екатерина Темнова и Алексей Серебряков в тизере фэнтези-сериала «Малахит»
Сети кофеен Cofix начала переговоры о продаже российского бизнеса
Райан Рейнолдс намекнул, что его следующее появление в роли Дэдпула вряд ли будет сольным фильмом
Крис Пайн появится в «Дневниках принцессы-3»
Ученые: в ночь на 23 апреля ожидается пик звездопада Лириды
«Антиглянец» выпустил интерактивную игру «Как стать светским человеком»
Создатель The Last of Us планировал третью часть о сообществе людей с иммунитетом
Дэниел Рэдклифф назвал фильмы поттерианы, которые нравятся ему больше всего
Ольга Бузова получила роль в спектакле «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной
В перевыпуск «Мстителей: Финал» перед «Судным днем» добавят новые сцены
Данила Козловский и Полина Гухман играют в теннис в трейлере спортивной драмы «Первая ракетка»
В тульской «Октаве» пройдет фестиваль креативных индустрий «Октава-8. Технологии творчества»
Астронавт «Артемиды-2» снял закат Земли на телефон
Опрос: 75% россиян хотели бы попробовать себя в роли детектива
Павел Дуров сравнил свое уголовное преследование во Франции с орденом Почетного легиона
Три набора LEGO выйдут по мотивам нового «Человека-паука»
«Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Филолог: слова «аннулировать» и «масштаб» стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»
Синоптики: перед майскими праздниками в Москве ожидаются снег и ледяные дожди
Скончалась звезда «Багровых рек» Надя Фарес
В Германии уничтожили около 3000 кабанов, пораженных радиацией
Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев
В Ростове-на-Дону тигр прыгнул в зрительный зал во время выступления в цирке
В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании Hipp обнаружили крысиный яд
Автор «Дивергента» выпустит новую книгу серии в октябре
«Тебя заменит ИИ через 10 лет»: Шарлиз Терон ответила на заявление Тимоте Шаламе о балете и опере
Китайская компания запатентовала туалет, встроенный в сиденье авто

В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Все операторы каршеринга в Москве внедрили проверку состояния водителей перед поездкой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Перед арендой авто пользователям теперь предлагают короткий когнитивный тест на скорость реакции. Автомобилистов просят быстро расставить цифры по порядку, выбрать правильные картинки или пройти другую игру на реакцию.

Тест запускают поздним вечером, ночью и ранним утром ― в часы, когда у водителей обычно снижается внимание. Целью проверки называют повышение безопасности на дорогах и напоминание о важности концентрации за рулем. 

Сейчас в Москве официально работают четыре оператора каршеринга: «Делимобиль», «Яндекс Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. По данным Дептранса Москвы, ежедневно пользователи каршеринга совершают около 150 тыс. поездок. 

