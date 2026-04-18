В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой

Все операторы каршеринга в Москве внедрили проверку состояния водителей перед поездкой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Перед арендой авто пользователям теперь предлагают короткий когнитивный тест на скорость реакции. Автомобилистов просят быстро расставить цифры по порядку, выбрать правильные картинки или пройти другую игру на реакцию.
Тест запускают поздним вечером, ночью и ранним утром ― в часы, когда у водителей обычно снижается внимание. Целью проверки называют повышение безопасности на дорогах и напоминание о важности концентрации за рулем.
Сейчас в Москве официально работают четыре оператора каршеринга: «Делимобиль», «Яндекс Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. По данным Дептранса Москвы, ежедневно пользователи каршеринга совершают около 150 тыс. поездок.