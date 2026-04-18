Дэвид Харбор сыграет Сэма Траутмана в фильме «Джон Рэмбо»

Афиша Daily
Фото: Architectural Digest/YouTube

Звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор снимется в фильме «Джон Рэмбо. Об этом сообщил Deadline.

Актер исполнит роль майора Траутмана — командира главного героя, которого воплотит на экране Ной Сентинео. Режиссером ленты выступит Ялмари Хеландер. Он снимет карттину по сценурию Рори Хейнса и Сораба Ноширвана.

«Джон Рэмбо» станет приквелом фильма «Рэмбо: Первая кровь» 1982 года. Он перенесет зрителей в прошлое и расскажет историю становления культового героя, воплощенного на экране Сильвестром Сталлоне.

В актерский состав проекта войдут Яо («Грешники»), Джейсон Тобин («Воин»), Куинси Исайя («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс») Джефферсон Уайт («Йеллоустон») и Тейм Тхаптимтонг («Белый лотос»). Сталлоне выступит исполнительным продюсером наряду с братьями Руссо, Тревором Шортом, Далласом Соннье и Амандй Пресмик.

Съемки уже стартовали, они проходят в Бангкоке при участии студий Lionsgate, Millennium Media, Templeton Media и AGBO. Среди продюсеров картины — Кевин Кинг Темплтон, Лэс Уэлдон, Джонатан Юнгер, Анджела Руссо-Отстот и Майкл Диско.

В основу фильма «Рэмбо: Первая кровь» лег роман Дэвида Моррелла, написанный в 1979 году. В экранизации роль Сэма Траутмана сыграл Ричард Кренна. Он появился в трех частях киносерии. Кренны не стало в 2003 году.

Расскажите друзьям