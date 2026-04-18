ИИ-песня заняла первое место в чарте iTunes

Трек «Celebrate Me», созданный с помощью ИИ-генератора музыки Suno, возглавила чарт iTunes в США, Великобритании, Франции, Канаде и Новой Зеландии. Об этом сообщает Forbes.

«Celebrate Me» выпущена от лица ИИ-персоны IngaRose, у которой в тиктоке более 220 тыс. подписчиков. Вероятно, именно благодаря тиктоку песня и набрала популярность. Ее использовали почти в 300 тыс. видео на этой платформе. Во многих роликах пользователи хвалят текст композиции и называют его вдохновляющим.

В аккаунте IngaRose говорится, что «Celebrate Me» создана с помощью Suno, но текст «написан человеком» и основан на «реальных историях». Сейчас сразу пять песен IngaRose входят в топ-100 чарта iTunes в США.

Как отмечает Forbes, успех IngaRose в чартах пришелся на момент бурного роста популярности Suno. Одновременно Suno столкнулась с серьезным сопротивлением в музыкальной индустрии и исками от всех крупнейших лейблов, которые обвиняли компанию в обучении ИИ-моделей на защищенной авторским правом музыке. 

Еще один недавний пример популярности ИИ-трека ― кавер на «Седую ночь» в стиле Канье Уэста, возглавивший мировой чарт Shazam. Автор трека ― пользователь под псевдонимом August Septemberov, но на стриминги композицию выложил экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Там в исполнителях значатся Tender May и Bad Style. «Они просто скачали трек и выдали за свой. В авторах даже не указали, не говоря тем более о деньгах», ― говорил August Septemberov.

