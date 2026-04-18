В новый альбом Пола Маккартни войдет песня, записанная вместе с Ринго Старром

В новый альбом Пола Маккартни «The Boys of Dungeon Lane» войдет песня, записанная вместе с его коллегой по группе The Beatles Ринго Старром. Об этом написал Billboard.
Трек будет называться «Home to Us». Маккартни и Старр вместе исполнили в песне вокальную партию. Старр также сыграл на ударных. По информации СМИ, композиция напомнит о классическом звучании The Beatles.
В создании трека приняли участие также Крисси Хайнд и Шарлин Спитери. Маккартни поделился, что Старр присоединился к работе на позднем этапе. Песня посвящена детству музыкантов, прошедшему в Ливерпуле.
«В альбоме много воспоминаний о Ливерпуле. В середине есть фрагмент про Джона и Фортлин‑роуд — улицу, где я раньше жил. Данджон‑лейн находится неподалеку. Я жил в районе Спек — рабочем квартале. У нас почти ничего не было, но это не имело значения, потому что люди были замечательные», — рассказывал Маккартни.
Он анонсировал релиз в конце марта. Пластинка увидит свет 29 мая. Уже сейчас поклонники музыканта могут послушать сингл «Days We Left Behind».
Ринго Старр также готовится к выходу нового альбома. 24 апреля он опубликует кантри-пластинку «Long Long Road». В релиз войдет трек «I Don’t See Me in Your Eyes Anymore», записанный Карлом Перкинсом вместе с The Beatles.