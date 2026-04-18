Селин Дион выпустила новый сингл «Dansons». Смотрим клип на него, снятый в Париже

Трек предваряет масштабную серию выступлений, которая пройдет в Париже в сентябре и октябре. Концерты станут первыми для Дион за шесть лет. Певица не выступала так долго из‑за диагностированного у нее синдрома жесткого человека. Последний раз она выходила на сцену в марте 2020 года.