Художник и дизайнер Александр Самохвалов разработал вместе с рэпером Хаски «крысоходы» — кожаные мюли, у которых есть глаза, нос, уши и хвост, как у грызунов. Фото новой обуви появились в соцсетях.
Авторы показали, как создавали дизайн ботинок. Их выпустит бренд Хаски «Папиномолоко». Официальное название новинки — «крысоходы», но в сети считают, что их стоило назвать «подкрысули».
«Хочу себе этих мыши-рокеров с Марса», — написала одна из подписчиц Хаски. Пользователи предложили и другие названия для модели: «шапокляки», «тише мыши», «крысолеты», «крысоловы», «крысиные тапки», «крысички».
Ранее обувь, вдохновленную крысами, представлял художник Имран Моосви, известный как Imran Potato.В 2023 году он показал «крысотуфли» — они, в отличие от мюлей Самохвалова и Хаски, были крайне реалистичными.