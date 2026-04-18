В США директор школы обезоружил стрелка и предотвратил массовое убийство

В американском штате Охклахома директор школы Кирк Мур самостоятельно обезоружил стрелка, который пришел с оружием в учебное заведение. Об этом написал NBC.

20-летний Виктор Ли Хокинс, в прошлом ученик средней школы Полс-Вэлли, зашел в ее здание с двумя полуавтоматическими пистолетами. Он приказал всем находящимся внутри лечь на пол и попытался выстрелить в одного ученика.

Оружие преступника оказалось неисправно. Тогда Хокинс воспользовался вторым пистолетом и открыл огонь по другому студенту, но промахнулся. Затем он разрешил двоим ученикам уйти, поскольку те умоляли его о пощаде.

После этого молодой человек вновь поднял пистолет — и в этот момент на него из соседней двери бросился Мур. Мужчина повалил стрелка на скамью и прижал его своим весом.

Хокинс, который позднее признался в желании устроить массовую стрельбу в духе Колумбайна, успел сделать всего несколько выстрелов. От его действий пострадал только один человек — сам Мур. Директор школы получил ранение в ногу.

Начальник местной полиции Дон Мэй заявил в интервью, что Мур без сомнений «спас жизни детей». В планах Хокинса было убийство большого числа людей — учеников, преподавателей, Мура и самого себя.

Стрелка арестовали и поместили в следственный изолятор под залог в 1 млн долларов. Ему предъявили обвинения в стрельбе с намерением убить, незаконном применении оружия и ношении его в общественном месте. Процесс над Хокинсом начнется 8 мая.

Директора школы Полс-Вэлли госпитализировали. Из больницы он передал сообщение, что «здоров и восстанавливается». По словам Мура, он с нетерпением ждет возможности вернуться к работе. Свой героический поступок он объяснил подготовкой к непредвиденным ситуациям.

«Как и многие педагоги по всей стране, мы готовимся к подобным событиям, проходя обучение и тщательно оценивая угрозы. Я благодарен за то, что мои инстинкты и подготовка, а также божья помощь были мне доступны», — отметил Кирк.

