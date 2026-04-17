Крупнейшие k-pop лейблы планируют создать свой аналог Coachella

Крупнейшие южнокорейские K-pop лейблы ведут переговоры о запуске международного музыкального фестиваля, который сможет конкурировать с западными — например, Coachella. Об этом сообщает Independent.



Студии Hybe, SM Entertainment, YG Entertainment и JYP Entertainment подтвердили в совместном заявлении подготовку к созданию проекта «Fanomenon». По их задумке, это будет крупномасштабного фестиваль, целью которого станет популяризация корейской музыки мировой аудитории.



В этих обсуждениях также участвует правительственный комитет по обмену популярной культурой. Однако компании подчеркнули, что разработка находится на ранней стадии и никаких конкретных бизнес-планов, графиков или операционных структур еще не создали.