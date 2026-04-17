Третий сезон «Больницы Питт» планируют выпускать с января 2027 года

Сценаристы «Больницы Питт» поделились информацией о сроках выхода нового сезона: работа над сценарием уже идет, производство начнется в июне, а премьера запланирована на январь 2027 года.
В третьем сезоне будет 15 эпизодов, как и в предыдущих. Первые два сезона тоже выходили в январе. Второй, например, стартовал 8 января. Серии выходили раз в неделю, финал показали 16 апреля.
Создатель, сценарист и исполнительный продюсер Р.Скотт Геммилл рассказал: «Мы уже проделали большую работу. Сценарная комната работает около четырех недель. Я начал писать первый эпизод в соавторстве с доктором Джо Саксом, но мы еще в процессе. Мы проработали большую часть сезона, пока в общих чертах. А сейчас постепенно переключаемся на отдельные эпизоды и персонажей».
Действие сериала разворачивается в больнице Питтсбурга. Шоу позиционируется как реалистичное исследование проблем, с которыми ежедневно сталкиваются американские медики. Первый сезон был посвящен чрезвычайной ситуации в день масштабного музыкального фестиваля, а второй рассказал о буднях больницы в День независимости США.