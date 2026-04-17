Глава Минздрава: нужно проверить треть населения России на ВИЧ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава рассказал о ближайших планах ведомства, в числе которых — снижение заболеваемостью ВИЧ-инфекцией.



По его словам, этого можно добиться при дальнейшем росте медицинских освидетельствований. «Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание при этом — на группы риска. Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение», — сообщил Мурашко.



Министр подчеркнул, что важно продолжать снижение показателей по заболеваемости туберкулезом. Он отметил, что с 2025 года борьба с гепатитом С стала частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». «Важное достижение: уже сегодня пролечены все дети с гепатитом С. Они войдут во взрослую жизнь здоровыми. Это наша с вами победа», — добавил чиновник. Он обратил внимание, что важно развивать доступность вакцин против пневмококковой инфекции.



Недавно академик РАН Вадим Покровский рассказал, что каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ.