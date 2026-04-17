Актеры «Игры престолов» прощаются с шоу в новом видео HBO к 15-летию сериала
Третий сезон «Больницы Питт» планируют выпускать с января 2027 года
Кэтрин Ньютон вернется к роли дочери Человека-муравья в новых «Мстителях»
Глава Минздрава: нужно проверить треть населения России на ВИЧ
На Хлебозаводе появились пакетики семян микрозелени от «ВкусВилла»
Рэпер Future репостнул видео с Пашиняном под его трек «Mask Off»
ФАС выдала предупреждение Ozon за знак «Оригинал» на товарах
В магазинах «Чижик» появятся игрушки Вакуку от Miniso
Альмодовар об Элорди: «Нам еще предстоит увидеть его в роли, которая потребует от него большего»
Пожарный в Тюмени реанимировал двух кошек, которых спас из огня
Россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС
Самыми скучными профессиями россияне считают охранника, бухгалтера и продавца
Disney запустила сертификацию Infinity Vision для премиальных залов
Московский концерт French Montana перенесли на неопределенный срок
Артемий Лебедев довел до слез Олесю Иванченко на шоу «Натальная карта»
Крах империи Миранды Пристли в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Казахстанец нашел на свалке десятки цыплят. Теперь они живут у него дома
Nutella впервые за 60 лет выпустила новый вкус шоколадной пасты — с арахисом
Совместное фото с Бастой и Гуфом теперь можно сделать в Алисе AI
Т-Путешествия запустили калькулятор стоимости поездок
В «Художественном» пройдет премьера драмы «Грация» Паоло Соррентино
Соучредитель Netflix Рид Хастингс уйдет в отставку
Charli XCX о новом альбоме: «Танцполы мертвы, так что теперь мы делаем рок-музыку»
Вышел новый дублированный трейлер хоррора «Полутон» от A24
Росавиация предложила запретить использование пауэрбанков на борту самолета
«Хлебозавод» запустил клуб городских сообществ «Люди любят»
Вышел финальный трейлер «Мандалорца и Грогу»
«Архив Анны» оштрафовали на 322 млн долларов за кражу музыки со Spotify

Мэтт Смит сыграет в мистическом триллере «Саламандра живет дважды»

Фото: BBC Film

Мэтт Смит («Доктор Кто») и Имоджен Путс («Хронология воды») исполнят главные роли в мистическом триллере «Саламандра живет дважды» («The Salamander Lives Twice»). Об этом сообщает Deadline.

Смит сыграет мужчину, которого выбрасывает на берег отдаленного острова. Все, что осталось при нем, — часы Rolex и портфель, который нельзя открыть. Герой ничего о себе не помнит.

Мужчину приютят богемная виноторговка Айрис, ее дочь Гоги — ее и сыграет Путс — и их голый дворецкий. Но убежище быстро превращается в мир мести, предательства и жестокости.

Режиссером выступит Ант Тимпсон, сценаристом — Тоби Харвард. Это их третья совместная работа после «Иди к папочке» и «Фантастического путешествия». В компании Embankment Films назвали фильм «дико увлекательным хичкоковским триллером с абсурдной комедией и психологическим напряжением».

