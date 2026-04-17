Кэтрин Ньютон вернется к роли дочери Человека-муравья в новых «Мстителях»

Кэсси Лэнг, дочь Человека-муравья, появится в фильме «Мстители: Судный день». Об этом в соцсетях сообщила исполнительница роли Кэтрин Ньютон.
Она опубликовала ролик, в котором открывает пиар-рассылку с надписью «Хрупко!». В большой коробке оказываются кепка с надписью «Мстители: Судный день» и кресло с именем актрисы. Затем Ньютон отправляется на съемки.
«Мстители: Судный день» выйдет в мировой прокат 18 декабря. Главного злодея, Доктора Дума, сыграет Роберт Дауни-младший. Сражаться с ним будут Мстители, «Фантастическая четверка» и другие герои.
Уже опубликованы четыре тизера. В первом Стив Роджерс возвращается домой, осматривает форму Капитана Америки, а затем держит на руках своего маленького сына. Во втором Тор заботится о приемной дочери. В третьем показали школу Ксавьера для одаренных подростков с актерами из оригинальных фильмов о «Людях Икс», а в четвертом — Шури и других жителей Ваканды.