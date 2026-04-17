Актеры «Игры престолов» прощаются с шоу в новом видео HBO к 15-летию сериала

Афиша Daily
Фото: HBO

HBO опубликовал видео с ранее не публиковавшимися кадрами прощания актеров с «Игрой престолов». Ролик выпущен к 15-летию сериала.

В нем исполнители главных ролей, в том числе Эмилия Кларк, игравшая Дейенерис Таргариен, плачут и обнимаются. Они сходятся в одном: что будут скучать по съемкам и коллегам по площадке.

Ранее Кларк рассказывала, что после завершения работы над сериалом у нее случился «полноценный нервный срыв». По словам актрисы, до этого момента у нее «никогда не было времени остановиться и обдумать» все произошедшее. Кларк получила роль в 22 года, и это была лишь ее третья актерская работа. «Большая часть моей карьеры не отражала моих вкусов, я просто вылетела из пушки», — пояснила она. Осмысление этого опыта привело актрису к тому, что она больше не хочет сниматься в фэнтези.

Видео: HBO

Зимой на HBO Max вышел другой проект во вселенной «Игры престолов» — приквел «Рыцарь Семи Королевств». Сериал основан на цикле Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Действие происходит за 90 лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи (рыцарь Дункан Высокий) и Декстер Сол Анселл (его оруженосец Эгг).

Сейчас в разработке находится полнометражный фильм «Завоевание Эйгона». Премьера ожидается не раньше 2027 года. В центре сюжета — король Эйгон I Таргариен (Завоеватель), объединяющий Семь Королевств за 300 лет до событий оригинального сериала.

Расскажите друзьям