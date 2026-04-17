Актеры «Игры престолов» прощаются с шоу в новом видео HBO к 15-летию сериала

Ранее Кларк рассказывала, что после завершения работы над сериалом у нее случился «полноценный нервный срыв». По словам актрисы, до этого момента у нее «никогда не было времени остановиться и обдумать» все произошедшее. Кларк получила роль в 22 года, и это была лишь ее третья актерская работа. «Большая часть моей карьеры не отражала моих вкусов, я просто вылетела из пушки», — пояснила она. Осмысление этого опыта привело актрису к тому, что она больше не хочет сниматься в фэнтези.