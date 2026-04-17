ФАС выдала предупреждение Ozon за знак «Оригинал» на товарах

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Ozon и Wildberries за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Об этом пишет РИА «Новости».



В частности, в ФАС заявили, что компании увеличили сроки выплат продавцам. По мнению регулятора, это ухудшает их финансовое положение. Кроме того, в ведомстве раскритиковали, что Ozon ввел платную услугу по размещению знака «Оригинал» на карточке товара.



«Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре», — отметили в ФАС.



Срок устранения признаков нарушений — 15 мая. В случае неисполнения предупреждений ФАС возбудит антимонопольное дело.



Недавно розничные сети пожаловались в ФАС из-за низких цен на электронику, которая продается на маркетплейсах. Им тяжело конкурировать с онлайн-продажами.