Пожарный в Тюмени реанимировал двух кошек, которых спас из огня

Фото: t.me/Tyumen72chs

Тюменский пожарный Руслан Белоус реанимировал двух кошек, которых спас при тушении квартиры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМЧС. 

Возгорание произошло в одной из квартир на верхнем этаже девятиэтажки по улице Республики. Пожарные ликвидировали огонь на площади 30 квадратных метров и спасли трех человек. 

Женщину, а вместе с ней и трех кошек вывел из горящей квартиры Руслан Белоус. Двум животным потребовалась реанимация, и пожарный их вернул к жизни. После этого кошек вернули владельцам.  

Видео: t.me/Tyumen72chs

«Пожар был сложным. Благо, что все завершилось успешно: ни люди, ни животные не пострадали», ― сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Белоус служит в МЧС более 10 лет. За это время он свыше десятка раз выносил из огня кошек, собак и даже черепах. 

