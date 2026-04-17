Самыми скучными профессиями россияне считают охранника, бухгалтера и продавца

Охранник, бухгалтер и продавец стали самыми скучными профессиями по версии россиян. Исследование провели аналитики SuperJob, с результатами ознакомилась «Афиша Daily».
Охранника назвали самой скучной профессией 12% опрошенных, бухгалтера — 9%, продавца — 6%. В топ также вошел библиотекарь (5%). Еще по 2% голосов набрали архивариус, вахтер и сторож.
Почти каждый четвертый (23%) не смог определиться с ответом, а 12% уверены, что скучных профессий не бывает. Женщины чаще мужчин называют скучной работу бухгалтера (12% против 6%) и охранника (13% против 10%), но при этом именно они же чаще отрицают существование скучных профессий (14% против 9%).
Другой опрос Superjob установил, что дизайнеры ― самые ленивые работники в России. В склонности к лени признались 33% представителей этой профессии. За ними следуют аналитики (29%), пиар-специалисты (28%), юристы (27%), инженерно-технические работники и системные администраторы (по 26%).