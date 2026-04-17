Россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в ОМС включили хирургическую помощь для пациентов с ожирением. Об этом он сообщил на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России.
«Вопросы ожирения, где в программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — сказал он.
По данным Минздрава, в 2025 году диагноз «ожирение» был поставлен около 36 млн россиян. Среди них 20,6% мужчин и 27,4% женщин. Академик РАН Наталья Мокрышева подчеркнула, что избыточная масса тела наносит серьезный удар по иммунной системе и сокращает жизнь в среднем на шесть лет. Кроме того, ожирение на 98% повышает риск инсульта и на 50% — риск инфаркта.
По прогнозам, через 25 лет более половины населения Земли будет с избыточным весом или ожирением. Это приведет к росту числа пациентов с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией, а также создаст дополнительную нагрузку на системы здравоохранения по всему миру.