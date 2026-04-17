Disney запустила сертификацию Infinity Vision для премиальных залов

Фото: Walt Disney Company

Компания Disney создала новую систему сертификации кинотеатров премиального формата — Infinity Vision. Плашку уже получили 75 залов в США и 300 по всему миру.

Для получения сертификата не устанавливали новое оборудование. Достаточно, чтобы зал соответствовал трем критериям: достаточно большой экран, лазерный проектор с высокой яркостью и четкостью, а также премиальная звуковая система. Речь идет не об IMAX, а о форматах, которые ранее были известны как AMC Dolby, Regal RPX и Cinemark XD.

Infinity Vision призван помочь зрителям быстро находить лучшие залы для просмотра. Сертификация нацелена на два события: сентябрьский повторный прокат «Мстителей: Финал» и декабрьскую премьеру «Мстителей: Судный день».

Появление Infinity Vision может быть связано с конкуренцией «Мстителей» с третьей частью «Дюны» Дени Вильнева: все IMAX-сеансы в первые выходные отдали именно последней. Оставшись без IMAX, Disney рискует потерять часть аудитории. Теперь компания будет привлекать зрителей через собственную премиальную систему Infinity Vision.

