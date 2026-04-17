Московский концерт French Montana перенесли на неопределенный срок

Фото: Say Agency

Концерт French Montana, который должен был пройти 23 апреля на московском VK Stadium, переносится. Об этом сообщило агентство Say Agency, которое организует ивент.

Перенос объяснили техническими причинами, не уточнив подробностей. Новая дата выступления пока неизвестна. Все купленные билеты остаются в силе.

«Say Agency провело огромную работу в организации данного ивента, команда трудилась все эти месяцы, чтобы порадовать зрителей качественным и незабываемым шоу с зарубежным исполнителем. Мы не отменяем концерт, а переносим его», ― отметили в агентстве. 

Грядущий концерт должен стать для French Montana первым визитом в Москву.

French Montana — один из самых успешных хип-хоп-исполнителей 2010-х. Его главный хитовый трек «Unforgettable» с Swae Lee получил бриллиантовую сертификацию, достиг 3-го места в Billboard Hot 100, а клип собрал миллиарды просмотров.

Дебютный альбом «Excuse My French» занял 4-ю строчку в Billboard 200, а ранний хит «Pop That» получил награду BET Hip Hop Awards как «Клубный хит года».

