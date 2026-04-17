Артемий Лебедев довел до слез Олесю Иванченко на шоу «Натальная карта»

Ведущая юмористического шоу про астрологию «Натальная карта» Олеся Иванченко расплакалась в выпуске «Натальной карты» с Артемием Лебедевым.
По словам Иванченко, Лебедев специально конфликтовал с ней. «Артем намерено мешает мне работать. <…> Какой смысл дальше идти, если он отрицает все? Причем я понимаю, что попадаю, но он говорит провокациями», — сказала она в ответ на призыв соведущего Дмитрия Журавлева «не обращать внимания».
В один из моментов Лебедев нагрубил девушке, предложив ей «сосать»:
— Расскажи что-нибудь.
— Давай личную жизнь оставим.
— А что мне весь раунд-то делать?
— Сосать.
После этого Иванченко несколько раз попросила Лебедева извиниться за свои слова. В конце концов, он принес извинения, но напряжение между ними осталось. В какой-то момент юмористка расплакалась, объяснив, что устала противостоять гостю.
В соцсетях поддержали Иванченко. В ее инстаграме* комментарии с поддержкой оставили певец Сергей Лазарев, телеведущая Регина Тодоренко, стилист Александр Рогов и другие.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.