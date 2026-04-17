Артемий Лебедев довел до слез Олесю Иванченко на шоу «Натальная карта»

Кадр: «Натальная карта»
Обновлено сегодня в 14:22
Олеся Иванченко прокомментировала инцидент в своем телеграм-канале. Она написала, что выпуск c Артемием Лебедевым для нее получился самым тяжелым за всю историю шоу и поблагодарила тех, кто ее поддержал. «Было очень тяжело. Ты две недели готовишься, пытаешься зайти в какую‑то глубину героя, проделываешь большую (как бы легко это не выглядело на экране) работу, которая обесценивается примерно каждую секунду. <…> На Артемия никаких обид я не держу, мой личный принцип в таких ситуациях», — написала она.

Ведущая юмористического шоу про астрологию «Натальная карта» Олеся Иванченко расплакалась в выпуске «Натальной карты» с Артемием Лебедевым.

По словам Иванченко, Лебедев специально конфликтовал с ней. «Артем намерено мешает мне работать. <…> Какой смысл дальше идти, если он отрицает все? Причем я понимаю, что попадаю, но он говорит провокациями», — сказала она в ответ на призыв соведущего Дмитрия Журавлева «не обращать внимания».

В один из моментов Лебедев нагрубил девушке, предложив ей «сосать»:

— Расскажи что-нибудь.
— Давай личную жизнь оставим.
— А что мне весь раунд-то делать?
— Сосать.

После этого Иванченко несколько раз попросила Лебедева извиниться за свои слова. В конце концов, он принес извинения, но напряжение между ними осталось. В какой-то момент юмористка расплакалась, объяснив, что устала противостоять гостю.

В соцсетях поддержали Иванченко. В ее инстаграме* комментарии с поддержкой  оставили певец Сергей Лазарев, телеведущая Регина Тодоренко, стилист Александр Рогов и другие.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

