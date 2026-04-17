Казахстанец нашел на свалке десятки цыплят. Теперь они живут у него дома

Ветинспекция ищет тех, кто вывез яйца на свалку. Согласно казахстанскому закону «О ветеринарии», бракованные яйца относятся к биологическим отходам. Их запрещено просто выбрасывать на свалки, чтобы не допустить риска распространения инфекций или загрязнения среды. Такие отходы нужно сжигать или уничтожать в специальных скотомогильниках.